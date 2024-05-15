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Военное обозрение

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Оружие с клинками двойного изгиба

Оружие с клинками двойного изгиба

Считается, что использоваться ятаган начал в XVI веке. Вот только кто додумался до такого клинка, у которого клинок вблизи эфеса отклоняется вниз под довольно большим углом от рукоятки, затем идёт прямо и вблизи острия вновь изламывался вверх, неизвестно.

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