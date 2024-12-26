«Дорогая, я уменьшил ведьмака»: новогодний мод для The Witcher 3: Wild Hunt отправит Ге...

«Дорогая, я уменьшил ведьмака»: новогодний мод для The Witcher 3: Wild Hunt отправит Геральта в незабываемое праздничное приключениеНа носу новогодние праздники, и энтузиаст под псевдонимом HyizustMe решил подарить пользователям The Witcher 3: Wild Hunt заряд хорошего настроения с помощью своего первого мода.