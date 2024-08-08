СК возбудил дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям «Покушение на убийство» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста» после ранения военного корреспондента Евгения Поддубного.
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