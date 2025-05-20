Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды. Представляем прогноз на 20 мая в Иванове

Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды. Представляем прогноз на 20 мая в ИвановеСегодня, 20 мая, нас встречает утро, укутанное в лёгкую дымку слабого дождя, словно природа решила примерить на себя невесомый шёлковый плащ.
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