Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды. Представляем прогноз на 20 мая в Иванове

Вдохновение можно найти даже в прогнозе погоды. Представляем прогноз на 20 мая в ИвановеСегодня, 20 мая, нас встречает утро, укутанное в лёгкую дымку слабого дождя, словно природа решила примерить на себя невесомый шёлковый плащ.