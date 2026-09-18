Metro Москва
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Metro Москва

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Продление Октябрьского проспекта до Калужского шоссе: перспективы и значение для Москвы

Продление Октябрьского проспекта до Калужского шоссе: перспективы и значение для Москвы

В Москве продолжается интеграция новых территорий в единую транспортную систему. Обсуждаются крупные дорожные проекты, включая продление Октябрьского проспекта до Калужского шоссе и расширение Люблинско-Дмитровской линии метро.

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