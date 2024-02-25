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Позитив для оптимистов

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Убийство русских по указке Госдепа

Убийство русских по указке Госдепа

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА УБИЙСТВО РУССКИХ ПО УКАЗКЕ ГОСДЕПА: КУРАТОРА СДАЛ ХИТРЫЙ "УКРАИНСКИЙ ФОНД" Этим "фондом", куда отправляла деньги арестованная на днях за госизмену Ксения Хавана, оказалась американская организация Razom for Ukraine, поддерживающая не просто ВСУ, а неонацистские формирования.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Хорошо что поймали, но есть вопросы. Некоторые &quot; неприкасаемые&quot; отправляли и побольше и ничего, сидят на шее у России и жируют.
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11 час.
Владимир Петров
Посадить крысу надолго. Срок скостить в случае рождения детей от воинов ВС РФ...
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5 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
На лесоповал в Сибирь мразь и пусть там и подохнет.
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