ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА УБИЙСТВО РУССКИХ ПО УКАЗКЕ ГОСДЕПА: КУРАТОРА СДАЛ ХИТРЫЙ "УКРАИНСКИЙ ФОНД" Этим "фондом", куда отправляла деньги арестованная на днях за госизмену Ксения Хавана, оказалась американская организация Razom for Ukraine, поддерживающая не просто ВСУ, а неонацистские формирования.
Убийство русских по указке Госдепа
Комментарии
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Марина Биченова
Хорошо что поймали, но есть вопросы. Некоторые " неприкасаемые" отправляли и побольше и ничего, сидят на шее у России и жируют.
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11 час.
Владимир Петров
Посадить крысу надолго. Срок скостить в случае рождения детей от воинов ВС РФ...
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5 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
На лесоповал в Сибирь мразь и пусть там и подохнет.
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4 час.
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