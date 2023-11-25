Макгрегор обратился к властям Ирландии с требованием прекратить беспорядки в Дублине Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях из Ирландии Конор Макгрегор опубликовал пост в социальных сетях, в котором потребовал от ирландских властей решительных действий по прекращению беспорядков в Дублине.
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