Макгрегор обратился к властям Ирландии с требованием прекратить беспорядки в Дублине Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях из Ирландии Конор Макгрегор опубликовал пост в социальных сетях, в котором потребовал от ирландских властей решительных действий по прекращению беспорядков в Дублине.