Рубио заявил о беспокойстве США из-за атак Украины на нефтяные суда

© Fernando Vergara/Reuters Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обеспокоен атаками Украины на нефтяные танкеры, связанные с Соединенными Штатами.
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