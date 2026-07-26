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Турецкая крепость Анапа

Турецкая крепость Анапа

Значение АнапыВ 1781 году на месте поселения Анапа на восточном берегу Чёрного моря турками под руководством французских инженеров была построена сильная крепость с целью обеспечения влияния Турции на мусульманские народы Северного Кавказа и как база будущих операций против России на Кубани и на Дону, а также против Крыма.

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