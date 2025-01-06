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AMD представила лучший в мире процессор для геймеров и творцов — Ryzen 9 9950X3D Комп...

AMD представила лучший в мире процессор для геймеров и творцов — Ryzen 9 9950X3D Комп...

AMD представила лучший в мире процессор для геймеров и творцов — Ryzen 9 9950X3DКомпания AMD представила «лучший в мире процессор для геймеров и творцов» — Ryzen 9 9950X3D, который оснащён 16 ядрами Zen 5 и дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache второго поколения.

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