В Red Bull назрел конфликт с Максом Ферстаппеном из-за финансовых требований

По информации ESPN, одной из причин конфликта стало отдаление технического директора Пьера Ваше от гоночного инженера Макса Джанпьеро Ламбьязе, который, согласно источникам, готовится перейти в команду McLaren.
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