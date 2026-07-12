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Регионы России

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В Red Bull назрел конфликт с Максом Ферстаппеном из-за финансовых требований

В Red Bull назрел конфликт с Максом Ферстаппеном из-за финансовых требований

По информации ESPN, одной из причин конфликта стало отдаление технического директора Пьера Ваше от гоночного инженера Макса Джанпьеро Ламбьязе, который, согласно источникам, готовится перейти в команду McLaren.

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