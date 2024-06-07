Андрей Воробьев: в Подмосковье в 2025 году откроют комплекс по переработке полимерной упаковки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Флекс Филмс Рус» Джунаид Кхан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) подписали соглашение о строительстве нового производственного комплекса по переработке полимерной упаковки.
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