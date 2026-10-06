Завершается проходка двухпутного тоннеля метро между «Серебряным Бором» и «Строгино»

На Рублево-Архангельской линии метро завершают проходку двух тоннелей — однопутного между станциями «СберСити» и «Новорижская», а также двухпутного между станциями «Серебряный Бор» и «Строгино», которую выполняет 10-метровый щит «Лилия».
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