Американский президент назвал Владимира Путина «бандитом» и призвал противостоять ему. В Кремле заявили, что такие выражения не красят глав государствДжо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters) Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «бандитом», выступая на ежегодном обеде друзей Ирландии, приуроченном ко Дню святого Патрика.
В Кремле ответили Байдену, назвавшему Путина «бандитом»
Комментарии
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Ольга Каширина
Разница огромная. Байден - глупый бандит, а Путин - просто умный человек, который глупому бандиту сто очков вперед даст.
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18 час.
САША ЛЕПАЕВ
это тот человек утративший разум и теряется в пространстве его держат как марионетку. он уже по бумажке читать не может . и народу америки наверное похрен кто у них во власти.им бы лиж бы побольше наркоты и долларов вот в этом и заключается сегодняшняя америка.у них бумага не кончается и печатать доллары можно до бесконечности. кто им может запретить. да никто. вот и хаус у них. живут не по законам всего мира а по понятием внутренним.правит сила но у них уже ее скоро не останется.. и от такого президента ожидать можно что угодно.
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17 час.
Валерий Бирюков
Ну, а что Вы ожидали от человекоподобного с сифилисом мозга?
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15 час.
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