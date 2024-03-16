В Кремле ответили Байдену, назвавшему Путина «бандитом»

САША ЛЕПАЕВ

это тот человек утративший разум и теряется в пространстве его держат как марионетку. он уже по бумажке читать не может . и народу америки наверное похрен кто у них во власти.им бы лиж бы побольше наркоты и долларов вот в этом и заключается сегодняшняя америка.у них бумага не кончается и печатать доллары можно до бесконечности. кто им может запретить. да никто. вот и хаус у них. живут не по законам всего мира а по понятием внутренним.правит сила но у них уже ее скоро не останется.. и от такого президента ожидать можно что угодно.