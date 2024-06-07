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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали, как складывается карьера Чулпан Хаматовой

Россиянам рассказали, как складывается карьера Чулпан Хаматовой

Актриса живет за границей Хотя театральный критик Глеб Ситковский однажды назвал Чулпан Хаматову человеком с большими амбициями, который часто добивается своего, сейчас актриса переживает кризис, сообщает Царьград.

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