Лукашенко - Трампу: "Результаты голосования стали воплощением вашего личного подвига" 

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки, отметив его личный подвиг и выразив надежду на то, что Трамп сделает Америку снова великой.
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