❗️🔊Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи об ударе БПЛА-"камикадзе" ВСУ по иранскому судну в Каспийском море: Зеленский атаковал иранское коммерческое судно, в результате чего погиб моряк.
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❗️🔊Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи об ударе БПЛА-"камикадзе" ВСУ по иранскому судну в Каспийском море: Зеленский атаковал иранское коммерческое судно, в результате чего погиб моряк.