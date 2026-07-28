"Спрошу Путина". Трамп разрушил надежды Зеленского на поддержку Украины

Зеленскийобхаживает бывших недругов из лагеря “Великой Америки”, оплакивая кончину сенатора Линдси Грэма*— одного из редких республиканцев, последовательно подталкивавших Трампа к сближению с Киевом ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> На этой неделе Владимир Зеленский прибывает в Вашингтон.