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"Спрошу Путина". Трамп разрушил надежды Зеленского на поддержку Украины

"Спрошу Путина". Трамп разрушил надежды Зеленского на поддержку Украины

Зеленскийобхаживает бывших недругов из лагеря “Великой Америки”, оплакивая кончину сенатора Линдси Грэма*— одного из редких республиканцев, последовательно подталкивавших Трампа к сближению с Киевом ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> На этой неделе Владимир Зеленский прибывает в Вашингтон.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
Вой на вашингтонских болотах.
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1 м.