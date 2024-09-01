🔔 Власти поздравили крымчан с Днём знаний Глава РК Сергей Аксёнов сказал, что 1 сентября – это замечательный праздник, который никого не оставляет равнодушным.
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🔔 Власти поздравили крымчан с Днём знаний Глава РК Сергей Аксёнов сказал, что 1 сентября – это замечательный праздник, который никого не оставляет равнодушным.