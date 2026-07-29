Виртуальный помощник Добробот расширил перечень услуг

Виртуальный помощник Добробот начал консультировать по десяти новым услугам. Теперь в его арсенале 65 сервисов, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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