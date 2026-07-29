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Виртуальный помощник Добробот расширил перечень услуг

Виртуальный помощник Добробот расширил перечень услуг

Виртуальный помощник Добробот начал консультировать по десяти новым услугам. Теперь в его арсенале 65 сервисов, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

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