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Царьград

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Прибыль 930 компаний Нижегородской области превысила 175,7 млрд рублей

Прибыль 930 компаний Нижегородской области превысила 175,7 млрд рублей

По данным Нижегородстата, доля предприятий Нижегородской области, отчитавшихся о получении финансовой прибыли за период с января по май 2026 года, сократилась на 3,9% по сравнению с аналогичным отрезком предыдущего года.

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