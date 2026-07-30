Прибыль 930 компаний Нижегородской области превысила 175,7 млрд рублей

По данным Нижегородстата, доля предприятий Нижегородской области, отчитавшихся о получении финансовой прибыли за период с января по май 2026 года, сократилась на 3,9% по сравнению с аналогичным отрезком предыдущего года.
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