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Путин: Аэродромы третьих стран, если с них будут применяться F-16 против Вооруженных Сил России, станут законной целью

Путин: Аэродромы третьих стран, если с них будут применяться F-16 против Вооруженных Сил России, станут законной целью

Президент России Владимир Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области в среду, 27 марта, заявил, что аэродромы третьих стран, с которых истребители F-16 будут применяться против России станут законной целью, – сообщает телеканала «Звезда».

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Хорошее послание Путина безмозглым марионеткам Европы, особенно полякам и румынам. Имейте виду, Путин всегда свое слово держит.
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11 час.
Анатолий
Свежо предание, но верится с трудом.
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9 час.
ЛЗ
Лариса Золотарева
Наши всегда всех жалеют и ищут им оправдание.
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7 час.

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