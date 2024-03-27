Путин: Аэродромы третьих стран, если с них будут применяться F-16 против Вооруженных Сил России, станут законной целью

Президент России Владимир Путин в ходе общения с военными летчиками в Тверской области в среду, 27 марта, заявил, что аэродромы третьих стран, с которых истребители F-16 будут применяться против России станут законной целью, – сообщает телеканала «Звезда».
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