Евросоюз не хочет рисковать собой ради Украины — WP

Власти ЕС не будут передавать Киеву замороженные российские активы.Американское издание The Washington Post опубликовало статью, в которой говорится о том, что Евросоюз отказывается передавать Украине замороженные российские активы.
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