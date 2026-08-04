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Аргументы недели

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Знаменитый родник на маршруте к Гуамскому ущелью вновь заработал после восстановления

Знаменитый родник на маршруте к Гуамскому ущелью вновь заработал после восстановления

В Апшеронском районе восстановили знаменитый питьевой родник, расположенный на туристическом маршруте к Гуамскому ущелью возле станицы Нижегородской.

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