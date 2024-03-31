Назван завтрак для очищения организма и улучшения работы кишечника

Врачи назвали лучшие каши для полезного завтрака, очищения организма и улучшения работы кишечника.Лучший завтрак для очищения организма и улучшения работы кишечника – стакан теплой воды, тарелка овсянки или рисовой каши, пишет «РГ» со ссылкой на мнение врачей.