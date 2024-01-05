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«Интер» купил вингера «Брюгге» Бьюкенена за 7+3 млн евро

«Интер» купил вингера «Брюгге» Бьюкенена за 7+3 млн евро

«Нерадзурри» объявили о трансфере 24-летнего канадца, не уточнив срок контракта. Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит семь миллионов евро в качестве фиксированной суммы за переход игрока, а с учетом бонусов общая сумма может составить десять миллионов евро.

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