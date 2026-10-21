В США на кукурузном поле в тауншипе Скотт штата Миннесота помощники шерифа нашли крупный металлический объект, предположительно, космического происхождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M В Польше местные ...
- А Пашинян пытается ...
- Судебная система ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым