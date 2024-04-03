Патрушев: ВСУ прибегают к терроризму из-за бессилия на поле боя

Таким образом секретарь Совета безопасности России объяснил действия украинской армии Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Астане, заявил, что украинские военные и НАТО оказались неспособны противостоять российской армии на фронте.
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