Мишустина предупредили о риске нарушения закона о госконтроле при принятии бюджета

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU – Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить контрольным ведомствам разъяснить, как прогнозный объем административных штрафов, заложенный в параметры федерального бюджета, связан с оценкой их деятельности.