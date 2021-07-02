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Украинцы бурно отреагировали на слова Путина о способностях Зеленского

Украинцы бурно отреагировали на слова Путина о способностях Зеленского

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинский лидер Владимир Зеленский передал свою страну под внешнее управление, встретили горячий отклик у жителей Украины.

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Александр
Зеленский свой среди чужих. Хочет, чтобы признали своим. Но, из-за скрытого антисемитизма, его никогда не признают за своего. Вот он и выпрыгивает из штанов, хочет казаться ,, святее Папы Римского''. Зря старается! Всё равно скажут, если в кране нет воды, и т.д.…
Iness Aartee
Диагноз у Зе не излечим, он вызывает жалость!
Виктор Василенко
а у меня омерзение ....
Псевдоним Псевдонимов
Такова судьба у всех стран и президентов которые ничего из себя не представляя, тем не менее пытаются строить из собственного ничтожества больших игроков на мировой арене....
Vasja Chabibulin
Зеленский простое чучело набитое дерьмом.
Владимир Петросов
Тупой как три залупы в связке.
Зайцев Виктор Зайцев Виктор
Тупой говоришь...Мне уже не мало лет, повидал, а уж про встречи с людьми и общение (я военный профи, заклнчил преподом по курсу Военно Академии). Прожил на Западе УКРЕТИНЫ (до 2014 вполне вменяемая Украина) почти пять лет (учился там в ВВУЗе). Я это к тому, что за свои 69 с "хвостиком" НЕ ВСТРЕЧАЛ ни одного"тупого ...ЕВРЕЯ". Я в общем то не верил в анекдот, что войдя во власть, этот "Членорояльный", будет способен реально повернуть все виды политик (внутреннюю и внешнюю) в нужное для Украине русло. Хотя бы потому что прекрасно разбираюсь в украинском нацизме и фашизме (я учился, напомню во ЛЬВОВЕ, который, к слову, украинским-то стал только в 1939 году). И что такое "бандерлоги" знаю по личномук общению. И до недавнего времени также был образно "на раскоряку" от того, что этот "поц" творил с табуретки "ГлАВНЮКА "незалэжной от ума Бандерландии. А вот после этих ДВУХ Законов, я больше склоняюсь к тому, что весь этот "бандеровско-фашистский бардак", в эпоху "Ковёрного Зе Членорояльного", происходит по некоему "сценарию". И для меня, в общем-то имеющего и подготовку и практику по военно-политической аналитике (но я уже двадцать лет как на пенсии), не ясны только ДВА главных вопроса. КТО этому , явно рисковому ДЭБИЛУ (его скорее всего просто порвут как Тузик грелку), ПИШЕТ этот самый сценарий. И КАКОВА конечная его, этого сценария, ЦЕЛЬ? Москва? Кремль? Мало походит, хотя общий смысл имеется. Но уж больно много цинизма в этом случае, даже для современной внешней политики России. США? Ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан, но так же слишком много рисков. Причём в первую очередь ДЕНЕЖНЫХ. А они в первую очередь барыги, а уж потом политики. Остаются в первую очередь ПОЛЬША с бобиками из ПриЕбалтики, и Венгрия с Румынией. И у меня есть кое-какие аналитические аргументы. И первый среди них. Эти укробабуины, у которых вечная "срала для Укретины"(надо же было так неудачно скопировать у немцев "Хайль Гитлер", сами вывели на смех)...Попались на удочку к пШекам ещё при Доне Педро шоколадном" в 2016 году (20 октября) принятием пресловутой "Совместной Декларацией по осуждению Пакта Риббентром-Молотов от 1939 года и даже участие в нём Черчилля, Сталина и...Рузвельта.(отчего-то ЗАБЫЛИ Гитлера).Причём весьма любопытно было так сказать "участие в этом цирке" Литвы. Которая подписала эту "ксиву", но НЕ РАТИФИЦИРОВАЛА своим Сеймом. Только птентованный идиот не понимает всего СМЫСЛА этой "какашки" и реакции на неё всех трёх фигурантов. Литва именно через этот Пакт получила от СТАЛИНА ВИЛЬНЮС и виленский район. И приняв своим парламентом этот "пипифакс" Литва по сути должна вернуть Белоруссии Вильнюс и территории вокруг него. А Польша ПОТЕРЯЛА сразу ЧЕТЫРЕ области, которые ВОШЛИ В УКРАИНУ как составные её территории именно после 1939 года, которые и остались после Беловежской пьянке 1991 года за Украиной. Так что Литва вовремя сыграла роль Дуремара с его"А я здесь ни при чём, совсем здесь ни при чём!" А вот Укретина ВЛЯПАЛАСЬ по полной. Этой идиотской агитационной какашкой САМА признала и ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УТВЕРДИЛА в общем-то ОККУПАЦИЮ польских земель (4 области). (даже пан Шухевич-младший психанул и обозвав всех депутатов мудаками, бросил свой мандат и укатил на пенсию к себе во Львив) А теперь перепроицируй всё это на ДВА последних Закона-"О фактически сегрегации по национальному признаку на Украине, где пшеки, венгры, румыны (про русских я уже молчу) записаны в категории банту и зулусов из ЮАР. Они с этим согласятся? Вопрос для идиотов. Если ещё учесть, что 99% их имеют гражданства своих исторических Родин.Но и этого мало показалось этим недоумкам из украинской клоаки "З"Рады". Они принимают Закон по ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ ИНОСТРАНЦАМ! А это серьёзнее чем даже закон о "титульной нации". Потому как за этим стоят уже материально-денежные интересы. В общем.Вечер перестаёт быть томным.И если всё, что я выше в схеме изложил базируется только на ТУПОСТИ этих "бригадиров" с Банковой и Грушевской...Мне остаётся лишь преименовать своё личное определение этой, "незалэжной с 1991 года от ума" УКРЕТИНЫ в УКРОДЕБИЛИНУ!
Белых Владимир
Вы забыли о ,почти, четверти территории современной пОЛЬШИ, бывшей немецкой земли, которую , зачем - то Сталин отдал пшекам!
Karmadon
Возможна ли личная встреча российского и украинского президента? О чем разговаривать с мартышкой? Думаю, у Путина есть чем заняться, кроме того, как тратить на это ЧМО хотя бы минуты..
Михаил Козлов
Закономерный итог деятельности "самостийныков"
МИР ИЛЛЮЗИЙ
ЗА ЧТО СКАКАЛИ КАСТРЮЛЕГОЛОВЫЕ-ТО И ПОЛУЧИЛИ!!Кровь людей Донбасса вам даром не пройдет! ЗАПЛАТИТЕ ПО ПОЛНОЙ!ПРОДАЛ ВАС ЖИД ЗА ТРИ ПОЛУШКИ...ТАК ВАМ И НАДО..
Григорий Берсенев
На Украине в эти последние годы все-таки время даром не теряли и выработали, как я понял, новые определения для посрамления главы государства (цитирую по приведенным в статье словам некоего комментатора по имени "Людмила"): "Табаки, мазок, пианист!" Это - новые словесные достижения. У нас, насколько я разумею, в обиходе только давно освоенные определения "шестерка" и "шнурок". Выбор обозначения "Табаки" мне, конечно же, вполне понятен, поскольку обоснован авторитетом - Киплингом. " Мазок" - это в моем понимании есть полноценное новшество, никогда прежде не встречавшееся. "Пианист" - тоже у нас не в обиходе. На память в связи с этим обозначением приходят только слова из давешней блатной песенки: "Наш Вова был на всё горазд, он педагог и ... пианист!" Но применительно к всенародно избранному главе государства это - новация. То есть даром времени не теряли... Что там ентот, как его, газ...
Белых Владимир
Наш Вадик был на всё горазд, он пианист и педагог!
Игорь
О чём может говорить лев с шакалом?
Александр Абросимов
Шакал есть-падаль
Елена Котенева
— Табаки, мазок, пианист, предатель и трус. Что с ним встречаться?».
Иван Дудник
Вот интересно, как ответит пан Зеля о принятии подобного закона о титульной нации в США? Это же чероки, айны, нивхи, якуты и др. истинные жители этого континента должны стать хозяевами страны! Тоже самое можно и канадцам и многим другим странам предложить! Маразматик Зеля!
Тамара Духно Береза
Да ещё в придачу ко всему, не просто предал свой народ, а лишает его права распоряжаться своей землёй и продаёт её! Земля эта - богатство народа, какое право имеет этот клоун лишать народ своей земли. Такой наглости не смог провернуть ни один руководитель Украины. Народу надо услышать своего лидера Тимошенко и депутатов оппозиции, которые ратуют за право народа на землю и запрет на продажу этой земли!
Белых Владимир
Тимошенко. конечно, лидер! Вы охфуели?!
Альбина Колесникова
Вот народ прозрел и это уже хорошо, будем надеяться что народ Украины встанет на защиту своей земли.
Белых Владимир
В каком месте он прозрел?! Он, скорее, созрел и его пользуют!
Сергей Саенко
Путин добряк, но и среди обыкновенных украинцев есть немало долбанутых на всю голову: хохлы, укрофашисты, укронационалисты и прочая дрянь. Не согласен с Президентом на все 100%.
Сергей Гунькин
С Украиной уже не будет ничего общего. Адекватных, старых людей из СССР осталось немного а поколение с 2014 года уже воспитали нациками и русофобами им мозги конкретно промыли. Вот и получается что Украина потеряна.
konstantinos параскевопулос
Зеленскому все равно что будет с Украиной. Вчера он был русским,сегодня украинец,завтра евреем американским. Жалко детишек покалечили. Путин с ним не будет говорить. не тот уровень. Для Зеленского подойдет для переговоров Ванька Ургант,Галкин, Малахов.Ребята все свои во всех аспектах.
oleg олейник
Путин ценит и уважает свои договора , заключённые с разными руководителями государств , которые выполняются как ранее договорились ! Здесь же , в случае с Зелей , он прекрасно понимает , что в любом варианте суть и смысл заключённых договоров будет исполнятся , как предпишут в Америке ! Так зачем даже время тратить на это ?
Галина Прокопенко
Почему сами украинцы не решат вопрос с этим шутом
Сергей Гунькин
Я не помню на каком то сайте с одним хохлом из Киева общался. В начале. Вот у вас власть никогда не потопила бы английский корабль у вашей элиты там все дети учатся и т. д. Потом начал доказывать Путин алигарх и покрывает всю нашу элиту. Ну это мы вначале зацепили ь. Потом перешли зачем он Донбасс остановил когда они нациков гнали почему войска не введёт на Украину. Тоесть Путин не хороший. Я ответил. А зачем это России? Россиянам за вас кровь проливать и вашу и нашу? Переворот кто устраивал? Кто орал москаляку на гиляку? Привыкли жар загребать чужими руками? А потом вокруг опять стоны Россия агрессор? Не нравиться как живёте? действуйте сами. Россия потом и войдёт как миротворец вот тогда и поможем. А так обалденная логика. Они наворотили, теперь не нравиться Россия исправляй. И санкции получай.
игорь пехов
а кто майдан оплачивать будет-хохлы без оплаты не почешутся
Галина Прокопенко
одним словом-хохлы хитро........
Андрей Котов
Да, там полная жо...а, но у нас самих куча проблем, меня это больше сейчас волнует. Не понимаю, почему Путин до сих пор не слышит свой народ ...? Не возможно быть таким циником и двуличным, а может я и ошибаюсь. В этой России уже всё возможно...

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