Украинцы бурно отреагировали на слова Путина о способностях Зеленского

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что украинский лидер Владимир Зеленский передал свою страну под внешнее управление, встретили горячий отклик у жителей Украины.
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