Последний президент США, новая Украина и очередная пандемия. Точный прогноз математика Сидика Афгана на 10 лет

Людмила Байкова Байкова

Никаких подарков от СССР не должно быть!! Все что было после 1945 года и что было нашим должно остаться нашим. Да еще нужно прибавить ФРГ и другие подлые страны, которые выступают против Великой и умной России. Не надо оставлять на нашей границе нацисткие режимы! Только с нами как и раньше, или пусть будут под нашим протекторатом и чтоб не делали и шагу без одобрения России. Иначе может случиться что через 70-100лет опять придется защищаться от этих подонков