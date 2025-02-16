Он предупреждал о распаде СССР, предсказал пандемию коронавируса. В ответ его называли шарлатаном и охотником до дешевой славы.
Последний президент США, новая Украина и очередная пандемия. Точный прогноз математика Сидика Афгана на 10 лет
Комментарии
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Игорь Спиридонов
СССР 2.0- опять всех кормить будем?
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11 час.
Людмила Байкова Байкова
Никаких подарков от СССР не должно быть!! Все что было после 1945 года и что было нашим должно остаться нашим. Да еще нужно прибавить ФРГ и другие подлые страны, которые выступают против Великой и умной России. Не надо оставлять на нашей границе нацисткие режимы! Только с нами как и раньше, или пусть будут под нашим протекторатом и чтоб не делали и шагу без одобрения России. Иначе может случиться что через 70-100лет опять придется защищаться от этих подонков
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7 час.
Владимир Безгрешнов
готовят почву
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6 час.
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