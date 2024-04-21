РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Профессор Миршаймер: НАТО несет серьезные потери на Украине в составе ВСУ

Профессор Миршаймер: НАТО несет серьезные потери на Украине в составе ВСУ

Американский ученый Джон Миршаймер выступил в эфире YouTube-канала Judging Freedom и сообщил о том, что российская армия наносит невосполнимый ущерб украинским подразделениям, в составе которых воюют наемники из ЕС и США.

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