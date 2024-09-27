Комбат Як: российские морпехи хитростью взяли позицию ВСУ в Курской области

Воинская смекалка помогла российским морпехам осуществить захват огневой позиции ВСУ в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Як.
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