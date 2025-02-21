В Бобруйске мужчина убил котенка на глазах у маленькой девочки.

Жуткий инцидент случился еще в конце января в Бобруйске, сообщает СК.Тогда у молодой семьи в гостях находился родственник из Кличевcкого района: супруги с маленьким ребенком на время приютили 52-летнего мужчину у себя.
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