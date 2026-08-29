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ТАСС

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Сбившие ракету "Фламинго" добровольцы "БАРС-Курск" получили региональную награду

Сбившие ракету "Фламинго" добровольцы "БАРС-Курск" получили региональную награду

КУРСК, 29 августа. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил добровольцам "БАРС-Курск" группировки "Север", которые сбили ракету ВСУ "Фламинго", региональные награды в день второй годовщины со дня образования бригады.

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