Сбившие ракету "Фламинго" добровольцы "БАРС-Курск" получили региональную награду

КУРСК, 29 августа. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил добровольцам "БАРС-Курск" группировки "Север", которые сбили ракету ВСУ "Фламинго", региональные награды в день второй годовщины со дня образования бригады.
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