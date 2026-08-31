Руководитель производства биодобавок Дзигуненко: креатин улучшает качество кожи

Прием креатина помогает продлить молодость. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель компании по производству косметики и биодобавок для мужчин «Зельевар» Артем Дзигуненко.
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