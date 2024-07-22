Чеченский министр Дудаев посоветовал оставить в покое блогера Тамаева

Министр по делам национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев записал сообщение в поддержку блогера Асхаба Тамаева, которого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала скамером и обвинила в неуважении к исламу.
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