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Чеченский министр Дудаев посоветовал оставить в покое блогера Тамаева

Чеченский министр Дудаев посоветовал оставить в покое блогера Тамаева

Министр по делам национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев записал сообщение в поддержку блогера Асхаба Тамаева, которого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала скамером и обвинила в неуважении к исламу.

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Игорь Васиков
Когда блогерщина подменяет журналистику, постоянно что-то случается...
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