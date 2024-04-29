Ситуация с мигрантами в России резко меняется. Все больше регионов вводят ограничения для работы иностранных граждан.
«Россияне об этом пожалеют». Власти Таджикистана возмущены ограничениями на работу в России для своих граждан
Комментарии
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Алина Белова
Интересные рассуждения. Россия пожалеет. То, что сейчас творится у нас с преступностью мигрантов, их отношению к нашим традициям и всему остальному не стоит того, чтоб мигранты в миллионном количестве находились в нашей стране.Жили ведь без мигрантов, можем жить, надо перестраиваться, если болеем за будущее России, а не за обогащение олигархов. Во многих наших сёлах мужики спиваются от безработицы. Значит надо решать вопросы трудоустройства, их быта и так далее. Властям надо заниматься своим делом, а не привлечением мигрантов в страну.
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15 час.
Валерий Козьменко
Всех чурок вон из России,платите русским мужикам нормальную зарплату и проблем не будет,а то олигархи всё не нажрутся, надо лишать их бизнеса
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14 час.
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