«Россияне об этом пожалеют». Власти Таджикистана возмущены ограничениями на работу в России для своих граждан

Алина Белова

Интересные рассуждения. Россия пожалеет. То, что сейчас творится у нас с преступностью мигрантов, их отношению к нашим традициям и всему остальному не стоит того, чтоб мигранты в миллионном количестве находились в нашей стране.Жили ведь без мигрантов, можем жить, надо перестраиваться, если болеем за будущее России, а не за обогащение олигархов. Во многих наших сёлах мужики спиваются от безработицы. Значит надо решать вопросы трудоустройства, их быта и так далее. Властям надо заниматься своим делом, а не привлечением мигрантов в страну.