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«Россияне об этом пожалеют». Власти Таджикистана возмущены ограничениями на работу в России для своих граждан

«Россияне об этом пожалеют». Власти Таджикистана возмущены ограничениями на работу в России для своих граждан

Ситуация с мигрантами в России резко меняется. Все больше регионов вводят ограничения для работы иностранных граждан.

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Комментарии
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Алина Белова
Интересные  рассуждения.  Россия  пожалеет.  То, что сейчас творится  у нас  с преступностью  мигрантов, их отношению  к  нашим  традициям и всему  остальному не стоит того, чтоб  мигранты в миллионном  количестве  находились  в  нашей  стране.Жили ведь  без мигрантов, можем жить, надо перестраиваться, если  болеем  за будущее  России, а не за  обогащение   олигархов. Во многих  наших  сёлах  мужики спиваются  от безработицы.  Значит надо  решать  вопросы  трудоустройства, их  быта  и  так далее. Властям  надо  заниматься  своим делом, а не привлечением   мигрантов в страну.
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15 час.
Валерий Козьменко
Всех чурок вон из России,платите русским мужикам нормальную зарплату и проблем не будет,а то олигархи всё не нажрутся, надо лишать их бизнеса
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14 час.

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