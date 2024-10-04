Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства отметил, что этот праздник считают своим не только школьные педагоги, но и преподаватели вузов, наставники колледжей и техникумов.
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