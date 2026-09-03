Гуцан предложил отменить в 2027 году проверки пострадавшего от БПЛА бизнеса

РИА Новости/Прокуратура РФ Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, выступая 3 сентября на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" на ВЭФ-2026 во Владивостоке, предложил отменить в 2027 году проверки для бизнеса, который пострадал от атак беспилотников.