Жёны и матери в Николаеве блокируют военкомат, требуя освободить призванных

В Николаеве женщины перекрыли въезд в военкомат, требуя освободить мобилизованных родных. Закон Украины от 18 мая 2024 года усилил меры мобилизации, обязав всех военнообязанных обновить данные в течение 60 дней и постоянно носить военный билет.