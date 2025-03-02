Жёны и матери в Николаеве блокируют военкомат, требуя освободить призванных

В Николаеве женщины перекрыли въезд в военкомат, требуя освободить мобилизованных родных. Закон Украины от 18 мая 2024 года усилил меры мобилизации, обязав всех военнообязанных обновить данные в течение 60 дней и постоянно носить военный билет.
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