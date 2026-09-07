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Китай первым увидел ИИ-гонку в отчётности. Прибыль компаний на биржах КНР выросла на 25,7% — это максимум за 5 лет

Китай первым увидел ИИ-гонку в отчётности. Прибыль компаний на биржах КНР выросла на 25,7% — это максимум за 5 лет

Но инвесторы распродают акции на фоне расходов на ИИ Прибыль китайских компаний, торгующихся на материковых биржах, во втором квартале выросла на 25,7% в годовом выражении — это самый быстрый рост почти за 5 лет.

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