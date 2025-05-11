Главой британской разведки MI6 может стать «симпатизирующая Путину» женщина — Times

После всех гадостей которые исповедовала МИ-6 под руководством мужчины, может быть, женщина несколько облагородит эту организацию? Это будет зависеть от ее порядочности.

Н

Наталья

Агашечки!!! Все мелкобриты по определению не могут делать добрые дела. А тем более по отношению к России. А уж на женский разум англичанки, вот уж увольте. Наглядный пример деяний европейских женщин на высоких постах. Вам нравится? Мне нет. Дуры дурами. А тут ещё англичанка. Хуже только украинки.