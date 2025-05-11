Главой британской разведки MI6 может стать «симпатизирующая Путину» женщина, пишет The Times. Руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, дошедших до финального собеседования.
Главой британской разведки MI6 может стать «симпатизирующая Путину» женщина — Times
Комментарии
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Ольга Каширина
После всех гадостей которые исповедовала МИ-6 под руководством мужчины, может быть, женщина несколько облагородит эту организацию? Это будет зависеть от ее порядочности.
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13 час.
Н
Наталья
Агашечки!!! Все мелкобриты по определению не могут делать добрые дела. А тем более по отношению к России. А уж на женский разум англичанки, вот уж увольте. Наглядный пример деяний европейских женщин на высоких постах. Вам нравится? Мне нет. Дуры дурами. А тут ещё англичанка. Хуже только украинки.
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12 час.
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