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Русская весна

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Главой британской разведки MI6 может стать «симпатизирующая Путину» женщина — Times

Главой британской разведки MI6 может стать «симпатизирующая Путину» женщина — Times

Главой британской разведки MI6 может стать «симпатизирующая Путину» женщина, пишет The Times. Руководство ведомства выбирает одну из трех женских кандидатур, дошедших до финального собеседования.

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Комментарии
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Ольга Каширина
После всех гадостей которые исповедовала  МИ-6 под руководством  мужчины, может быть,  женщина несколько облагородит эту    организацию? Это  будет зависеть от ее порядочности.
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13 час.
Н
Наталья
Агашечки!!! Все мелкобриты по определению не могут делать добрые дела. А тем более по отношению к России. А уж на женский разум англичанки, вот уж увольте. Наглядный пример деяний европейских женщин на высоких постах. Вам нравится? Мне нет. Дуры дурами. А тут ещё англичанка. Хуже только украинки.
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12 час.
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