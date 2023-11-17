В Забайкалье произошло обрушение на руднике, погибли два человека

Сообщение о ЧП на руднике поступило в 07:20 (01:20 мск).<strong>Два шахтера погибли в результате обрушения на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе Забайкальского края, они оказались под завалами.
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