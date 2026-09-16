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Иркутск Сегодня

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Полицейские и банкиры в Иркутской области спасли пенсионерку от мошенников от «губернатора»

В Иркутской области полицейские и работники банка предотвратили крупное мошенничество в отношении 71-летней пенсионерки.

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