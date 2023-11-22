Шубодеров с махонинского плеча: в Пермском крае идет передел "бюджетных потоков"

В Пермском крае начала раскручиваться цепочка масштабного коррупционного дела, в котором могут быть повязаны чиновники регионального Минимущества, Минзакупок, Минсоцразвития и лично губернатор региона Дмитрий Махонин.
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