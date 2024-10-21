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Калужские новости

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В Калужской области появился новый Главный федеральный инспектор

В Калужской области появился новый Главный федеральный инспектор

Нового Главного федерального инспектора назначили на пост в Калужскую область. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев представил егоНового Главного федерального инспектора назначили на пост в Калужскую область.

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