В Калужской области появился новый Главный федеральный инспектор

Нового Главного федерального инспектора назначили на пост в Калужскую область. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев представил егоНового Главного федерального инспектора назначили на пост в Калужскую область.
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