Песни, экскурсии, пленэр. Как прошел новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни"?

15 тысяч человек собрались на фестивале "Шум Катуни", чтобы поймать музыкальный ритм лета-2024 Более 15 тысяч человек посетили новый музыкальный фестиваль "Шум Катуни", который впервые состоялся в Алтайском крае.
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