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Битва за прошлое: как из-за рубежа пытаются переписать историю России

Битва за прошлое: как из-за рубежа пытаются переписать историю России

Исследователи Финансового университета при Правительстве РФ изучили российский сегмент соцсетей и выяснили: споры о прошлом давно перестали быть научной дискуссией.

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