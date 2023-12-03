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Волонтеры из Орла погибли в автомобильной аварии под Тулой

Волонтеры из Орла погибли в автомобильной аварии под Тулой

В пятницу в Чернском районе Тульской области на 273-м километре трассы &quot;Крым&quot; произошла серьезная авария, в результате которой погибли волонтеры из Орла - Тимофей Боварь, Дмитрий Дорогавцев и Даниил Крылов.

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